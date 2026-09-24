Caro diesel. Nuovo studio T&E: l’Europa paga 200 milioni di euro in più al giorno. In UE 4 auto su 10 sono a gasolio

I prezzi record del diesel costano all'Europa 203 milioni di euro in più al giorno. A beneficiarne sono le raffinerie, che stanno registrando profitti record. Nei primi sei mesi del 2026, otto grandi compagnie petrolifere hanno realizzato nell’UE 7,5 miliardi di euro di extraprofitti, a spese dei consumatori. Ecco cosa emerge da un nuovo studio di Transport & Environment (T&E) – la principale organizzazione europea per la decarbonizzazione dei trasporti.

In Europa 4 auto su 10 in UE sono diesel e questo rende la regione particolarmente esposta all’aumento. “La scelta, portata avanti per decenni, di puntare tutto sul diesel oggi si ritorce contro l'Europa. I prezzi alla pompa più alti mettono in difficoltà i consumatori, mentre il costo crescente dei trasporti ha ricadute immediate sul costo di molti altri beni e servizi. È una beffa crudele che gli Stati Uniti, all'origine di questa crisi, siano il paese meno colpito, mentre l'economia europea ne paga ancora una volta le conseguenze.

La soluzione però è chiara: ogni auto diesel che sostituiamo con un'elettrica significa mille litri di petrolio risparmiati l’anno.” dice Andrea Boraschi, direttore di T&E Italia. Nell’UE, inoltre, la stragrande maggioranza dei consumi di diesel e gasolio è legata al trasporto su strada e, come nel resto del mondo, una quota significativa serve alla movimentazione delle merci. Per gli autotrasportatori, questo si traduce oggi in oltre 236 euro di costi aggiuntivi a settimana. A rendere il continente ancora più vulnerabile è l’elevata diffusione delle auto diesel: per gli automobilisti, ogni pieno costa oggi 30 euro in più.

Considerando che il 30% del parco diesel europeo ha più di 15 anni, secondo T&E, incentivi pubblici alla rottamazione potrebbero contribuire a eliminare dalle strade una quota significativa dei veicoli a gasolio oggi in circolazione. Se il sovrapprezzo del diesel dovesse mantenersi ai livelli attuali fino a Natale, la spesa aggiuntiva sostenuta nell’UE sarebbe equivalente a quella necessaria per finanziare un incentivo alla rottamazione di 2.000 euro per ogni auto diesel con più di 15 anni. “Il Governo italiano ha appena varato l’ennesimo decreto per ridurre le accise sul gasolio.

Dall’inizio del conflitto, questi interventi sono già costati allo Stato oltre 2 miliardi di euro. Sono misure tampone, che alleviano il sintomo senza affrontarne la vera causa, ovvero la nostra dipendenza dal diesel, e finiscono per scaricare il costo sui contribuenti. Più a lungo durerà il conflitto, più pesante sarà il sovrapprezzo del diesel per l’Europa. Investire oggi in incentivi alla rottamazione e accelerare sull’elettrificazione significa invece ridurre strutturalmente questa dipendenza. E queste risorse possono essere recuperate cominciando col tassare gli extraprofitti delle compagnie petrolifere” conclude Boraschi.