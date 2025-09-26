Carpoint: inaugurato a Roma il nuovo showroom Hyundai

Anche se l’auto resta sempre il simbolo di libertà e indipendenza, oltre che di continua ricerca tecnologica, al giorno d’oggi è sempre più difficile trovare chi crede ancora nel settore delle quattro ruote. Ad andare controtendenza è Carpoint, realtà capitolina che da oltre sessant’anni ha fatto dell’automobile la sua ragione di vita. Un marchio che i romani conoscono bene e che ora assoceranno anche al costruttore Hyundai.

Infatti l’ultima sfida di Carpoint è quella di incrementare la presenza delle vetture della Casa coreana anche nella Città eterna. Il messaggio pare sia già stato colto perché, in occasione dell’inaugurazione ufficiale dello showroom di Via Pontina, il pubblico non è di certo mancato. Tra clienti dello storico concessionario, appassionati del marchio e curiosi, la gente ha potuto scoprire la gamma Hyundai, le sue ultime novità e, non per ultimo, la filosofia “Progress for Humanity” che caratterizza la mission del marchio.

Anche se puramente simbolico, l’onore di effettuare il fatidico taglio del nastro del nuovo showroom è toccato a Domenico Chianese Amministratore Delagato di Carpoint. Un passo importante per l’azienda romana ma anche per la Casa coreana che, come sottolineato dalla presenza del Presidente e CEO di Hyundai Italia Francesco Calcara, vuole consolidare ulteriormente la propria presenza sul territorio.

La scelta di aprire un ambiente moderno e tecnologico è perfettamente in linea con l’evoluzione del marchio, sempre più orientato verso la mobilità del futuro, l’efficienza e le soluzioni smart. Non è un caso che proprio in occasione dell’inaugurazione siano state esposte alcune delle vetture simbolo di questo cambiamento oltre alla tecnologia che Hyundai sta sviluppando per il prossimo futuro.

Chianese ha voluto aprire la serata partendo dal lato sportivo ed emozionale di Hyundai. Con il gesto, estremamente simbolico, di collegare la presa di ricarica alla Ioniq 5 N è partita la nuova sfida. La scelta di dare il via a questa nuova avventura è ricaduta dalla parte più performante del marchio coreano. La Ioniq 5 N rappresenta alla perfezione lo spirito Hyundai che non vuole assolutamente rinunciare al piacere di guida anche nell’era della transizione energetica.

Poco più distante la Inster Cross, modello elettrico pensato espressamente per la città e per la mobilità quotidiana. Perfetto per il traffico sempre più congestionato di Roma, la piccola di Casa Hyundai ha attirato immediatamente l’attenzione per il suo design e per i suoi elevati contenuti tecnologici condensati in meno di quattro metri di lunghezza.

Non solo automobili, Hyundai è molto altro. Dall’Intelligenza Artificiale, alla robotica, dalle auto a guida autonoma ai droni sviluppati per il trasporto umano, la Casa coreana allarga il suo spettro d’azione su molti campi puntando al continuo progresso tecnologico. Un esempio era rappresentato da Spot, un robot in grado di automatizzare le ispezioni più pericolose, come nel campo degli artificieri, velocizzando le operazioni e soprattutto evitando di mettere a rischio le vite umane.

Chianese, AD del gruppo Carpoint, ha espresso tutta la sua soddisfazione: «Abbiamo avuto la fortuna che Hyundai Italia ci abbia riconosciuto come un dealer importante su Roma. Il marchio coreano ha una serie di progetti e prodotti che pensiamo possano avere tanti punti in comune con Carpoint. Oggi Hyundai ha una presenza molto forte nel segmento B, con modelli come i10, i20 e Bayon, tutte auto attorno ai quattro metri. È una delle poche Case ad avere questa offerta completa, quindi sicuramente risponde bene alle esigenze del consumatore metropolitano di una città come Roma. Sono positivo da questo punto di vista».

Presente all’evento anche il Presidente e CEO di Hyundai Italia Francesco Calcara: «Carpoint è uno dei concessionari caposaldo dell’automotive a Roma, quindi per noi è un onore, un orgoglio e un piacere intraprendere questa storia insieme. È un passo che va ad arricchire la presenza di Hyundai nella Capitale con un partner forte, perché le nostre ambizioni in Italia sono quelle di continuare a crescere come stiamo facendo, con costanza. Il mercato romano è molto frastagliato, ma proprio per questo è una sfida estremamente interessante».