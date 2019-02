Carpooling aziendale si espande in Italia. Con Jojob risparmiati 650 mila euro e oltre 3 ml di km nel 2018

MILANO - Oltre 650.000 euro. Questo il risparmio complessivo di cui ha potuto beneficiare complessivamente la sempre più ampia «famiglia» di coloro per gli spostamenti casa-lavoro puntano sulla mobilità condivisa, o comunque su modalità alternative all'uso dell'auto personale. Lo ha calcolato Jojob, il servizio di carpooling aziendale lanciato da Bringme, fondata nel 2011.

Nata per agevolare gli spostamenti quotidiani dei lavoratori mettendo a loro disposizione una piattaforma web e un'app mobile il cui impiego consente di razionalizzare e condividere i percorsi, questa azienda perfettamente inserita nella logica della «sharing economy» tiene sotto costante controllo l'evoluzione del servizio, rendendo pubblici i risultati con un consuntivo annuale.

Il rapporto sulla «Mobilità sostenibile aziendale 2018» evidenza che questa branca della mobilità condivisa (o comunque alternativa, visto che prende in considerazione anche coloro che raggiungono il luogo di lavoro a piedi o in sella alla bicicletta) è in costante sviluppo, con benefici effetti sia per l'ambiente – visto che ogni giorno toglie dalle strade un gran numero di vetture private – sia per i bilanci familiari degli interessati.

Il vantaggio monetario, quantificato per la precisione in 674.281 euro nel corso dell'anno da poco trascorso, equivale a un risparmio di oltre 3 milioni di km che altrimenti si sarebbero percorsi con l'auto privata. Tra i risultati virtuosi spiccano 420 tonnellate di CO2 in meno immesse nell'atmosfera. I dati relativi al carpooling aziendale, che fa ovviamente la parte del leone nell'ambito di questi comportamenti ecologicamente corretti, dicono che le percorrenze condivise (3.120.385 km) sono aumentate dell'82% rispetto al 2017.

Una crescita percentualmente più contenuta, ma altrettanto significativa, è quella del numero delle aziende che hanno deciso di inserire il car pooling tra le alternative di mobilità offerte ai dipendenti: nel 2018 il loro numero ha superato le 2.000 unità, e di queste 180 sono imprese di grandi dimensioni e di elevato prestigio. Si tratta di una crescita del 15% rispetto all'anno precedente. Quanto alla distribuzione geografica, il 50% è dislocato al Nord, il 35% nel Centro e il restante 15% nel Sud.

Come spiega Gerard Albertengo, che di Jojob è il Ceo oltre che il fondatore, «il 2018 è stato un anno particolarmente importante perché la nostra struttura, nata come servizio digitale per il carpooling, ha ampliato l'attività integrando anche gli spostamenti a piedi, in bicicletta e con le navette aziendali. È una risposta alle esigenze di realtà impreditoriali sempre più attente alle tematiche ambientali, ma anche al risparmio economico e al benessere del personale».

A questo proposito, il servizio «Bici e Piedi» attivato da Jojob nel 2018 ha già fornito risultati interessanti: in 9 mesi, chi ha preferito pedalare ha percorso 36.132 km, con un risparmio cumulativo di 7.224 euro e di 4.696 kg di CO2, mentre tutti insieme gli amanti del «cavallo di San Francesco» hanno camminato per 7.149 km, trovandosi in tasca complessivamente 1.429 euro in più e liberando nell'atmosfera 927 kg in meno rispetto all'uso individuale dell'auto.