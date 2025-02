Cartono, la vendita online di auto nuove e usate diventa ancora più smart a Roma e Milano

MILANO – La vendita di auto online sta vivendo una fase di espansione significativa nel mercato italiano. E sia Roma che Milano, le due città più grandi del nostro Paese, stanno rivestendo un ruolo da apripista in questo che potrà essere un cambiamento epocale per l’automotive. Il concessionario Leonori, presente nella Città Eterna dal 1962 e all’attivo con ben 16 brand, e il dealer Fratelli Giacomel, storica struttura che opera sul territorio milanese, hanno scelto di affidarsi a Cartono. Tramite questa piattaforma tecnologica innovativa, i concessionari possono potenziare le loro strategie di vendita digitale e offrire ai clienti un’esperienza d’acquisto più accessibile e moderna.

Cartono, fondata nel 2021, è una realtà in crescita che supporta case automobilistiche, concessionari e rivenditori nella vendita online di veicoli, sia nuovi che usati. La sua soluzione tecnologica di punta, Booster, si propone come uno strumento in grado di ottimizzare i sistemi informatici e di integrare funzionalità avanzate per la gestione delle transazioni digitali. Il contesto in cui questa innovazione si inserisce è particolarmente favorevole: nel 2024 il prezzo medio delle auto nuove ha raggiunto i 30.000 euro, spingendo un numero crescente di consumatori verso il mercato dell’usato, che ha registrato una crescita del 7% rispetto all’anno precedente, mentre il nuovo ha subito una leggera contrazione dell’1%.

Il commercio online di automobili offre vantaggi sia per i concessionari che per i clienti. Una delle principali opportunità offerte da questa modalità è l’assenza di limiti geografici nella scelta del veicolo. I dati mostrano che circa il 20% delle transazioni di proprietà avviene tra regioni diverse, segno di un mercato sempre più dinamico e interconnesso. In questa prospettiva, soluzioni come Booster di Cartono diventano fondamentali per migliorare l’efficienza del processo di vendita e garantire un’esperienza fluida e intuitiva.

Leonori e Fratelli Giacomel, rispettivamente protagonisti storici nel mercato romano e milanese, hanno deciso di investire in questa tecnologia per ampliare la loro offerta e rispondere meglio alle esigenze di una clientela sempre più digitale. Booster permette infatti di integrare il sito web del concessionario con strumenti avanzati che semplificano la vendita di auto online, includendo servizi complementari come finanziamenti, consegne a domicilio e valutazioni per permute. Il sistema, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, rappresenta un canale di vendita aggiuntivo rispetto agli showroom fisici, garantendo ai dealer maggiore flessibilità e un incremento delle opportunità di business.

Come sottolinea Salvatore Satta, Responsabile Performance Marketing di Leonori Auto: «Offrire l’acquisto online come opzione, rappresenta un’opportunità strategica per il dealer e un’ulteriore possibilità di scelta per il cliente. Le realtà più innovative, sia sul piano commerciale che dei processi, hanno dimostrato che l’auto, anche usata, può essere venduta a distanza e che il legame con il punto vendita fisico è solo una consuetudine superabile, sia per il dealer sia per il cliente».

Della stessa idea Matteo Corneo, Responsabile Audi Prima Scelta: plus di Fratelli Giacomel: «Siamo entusiasti di accogliere Booster sul nostro portale; vogliamo creare un’esperienza sempre più cliente-centrica per coloro i quali interagiscono con il nostro sito, rendendoli più autonomi, dalla scelta all’acquisto della vettura. I nostri consulenti rimarranno sempre “dietro le quinte” e a disposizione per la gestione di ogni acquisto».

Infatti l’adozione di Booster comporta un’ottimizzazione dell’esperienza d’acquisto per il cliente, che può esplorare l’offerta in autonomia senza rinunciare al supporto di un consulente, pronto a intervenire quando necessario. L’evoluzione del mercato automobilistico passa dunque attraverso una digitalizzazione sempre più capillare, e la partnership tra Leonori, Fratelli Giacomel e Cartono dimostra come il futuro della vendita di auto sia ormai strettamente legato all’innovazione tecnologica e alla capacità di offrire soluzioni su misura per una clientela in costante cambiamento.