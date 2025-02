Case auto tedesche, i dazi di Trump danneggerebbero consumatori e industria statunitensi

I piani tariffari del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump comporterebbero un aumento dei prezzi delle auto per i consumatori statunitensi e colpirebbero le Case automobilistiche globali, ha avvertito l’industria automobilistica tedesca, mentre i titoli auto sono scesi sulla prospettiva di un aumento dei dazi sulle importazioni statunitensi. Hildegard Müller, Presidente di VDA, ha dichiarato in una conferenza stampa annuale che le tariffe minacciate da Trump farebbero salire l’inflazione negli Stati Uniti. “Donald Trump ha promesso in campagna elettorale di ridurre l’inflazione”, ha detto Müller, “A questo proposito, speriamo in ulteriori discussioni su questo tema”, ha aggiunto. Trump, entrato in carica lunedì, non ha implementato immediatamente le tariffe che aveva promesso, ma ha detto che erano ancora un’opzione e ha indicato che le tariffe del 25% su Canada e Messico potrebbero essere imposte già dal 1° febbraio.

In passato, Trump ha usato la minaccia delle tariffe per spingere le case automobilistiche a spostare la produzione negli Stati Uniti. I principali fornitori, come Bosch e Continental, stanno lavorando per spostare una parte della produzione e mitigare l’impatto, ma le tariffe statunitensi sulle importazioni di auto messicane danneggerebbero le Case automobilistiche e i fornitori statunitensi, europei, giapponesi e sudcoreani. In Asia, la continua minaccia di tariffe statunitensi ha colpito le azioni di Honda, Mazda, Hyundai e Kia, che producono tutti veicoli in Messico.

Volkswagen ha dichiarato di essere “preoccupata per l’impatto economico dannoso che le tariffe proposte dall’amministrazione statunitense avranno sui consumatori americani e sull’industria automobilistica internazionale”. L’azienda ha anche sottolineato che sono previsti investimenti per oltre 10 miliardi di dollari negli Stati Uniti, suddivisi tra lo stabilimento di Chattanooga e una joint venture con Rivian.