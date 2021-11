Case giapponesi insieme per motori termici green e idrogeno. Toyota, Subaru, Mazda, Kawasaki e Yamaha nel Team Japan

TOKYO - Arriva dal Giappone la notizia di una importante iniziativa dedicata a mantenere in vita i motori a combustione interna. È stata avviata da Team Japan, alleanza fra Case costruttrici di auto e di moto che è formata dall’azienda numero uno al mondo Toyota assieme a Subaru, Mazda, Kawasaki e Yamaha. Come è stato ribadito nella conferenza congiunta di sabato al Circuito Internazionale di Okayama, questa iniziativa punta a «raggiungere con nuove opzioni di alimentazione più ecologiche per la combustione interna la neutralità del carbonio - è stato detto - anche se i rivali continuano a gravitare verso i veicoli elettrici a batteria». In dettaglio le cinque società inizieranno le sperimentazioni nell’ambito delle competizioni partecipando a gare con carburanti a emissioni zero. Mazda e Toyota collaboreranno nelle corse implementando un motore turbodiesel Skyactiv-D da 1,5 litri alimentato da biogasolio di prossima generazione. Subaru e Toyota lavoreranno insieme nella stagione endurance della serie Super Taikyu 2022 in Giappone utilizzando carburante sintetico derivato da biomasse. Yamaha, sempre con Toyota, entrerà nelle gare auto con un veicolo a idrogeno. E infine Kawasaki e Yamaha avvieranno una ricerca congiunta sullo sviluppo di motori a idrogeno per motociclette.