Catl annuncia nuova batteria rivoluzionaria: con 5 minuti ricarica 520 km autonomia

Catl ha presentato tre innovativi prodotti per batterie per veicoli elettrici in occasione del suo Super Tech Day inaugurale: la batteria Freevoy Dual-Power, Naxtra, la prima batteria agli ioni di sodio prodotta in serie al mondo, e la batteria Shenxing Superfast Charging di seconda generazione, oltre a una batteria integrata Naxtra da 24 V con sistema start/stop per camion pesanti. Queste innovazioni rivoluzionarie superano i confini tecnologici e guidano ufficialmente il settore nell'«era Multi-Power». E' quanto si legge in un comunicato del gigante cinese. La batteria Freevoy Dual-Power introduce un sistema «pionieristico a chimica incrociata che trascende i limiti dei percorsi basati su singole tecnologie per soddisfare le esigenze personalizzate degli utenti. Naxtra, la prima batteria agli ioni di sodio producibile in serie al mondo, supera i limiti delle risorse e rafforza le basi della nuova industria energetica.

La batteria Shenxing Superfast Charging di seconda generazione, con la sua velocità di ricarica massima di 12 degC, stabilisce un nuovo record globale per la tecnologia di ricarica superveloce». La batteria Naxtra di Catl supera i limiti prestazionali del materiale stesso, raggiungendo per la prima volta la produzione in serie di batterie agli ioni di sodio. Grazie alla sicurezza intrinseca del sodio e alle sue abbondanti riserve, riduce efficacemente la dipendenza dalle risorse di litio e rafforza le basi delle nuove tecnologie energetiche, promuovendo al contempo l'utilizzo dell'energia dalla «dipendenza da un'unica risorsa» alla «libertà energetica», prosegue il comunicato.

La linea di prodotti Naxtra Battery comprende due categorie: la batteria Naxtra per veicoli elettrici per passeggeri e la batteria Naxtra 24V con sistema start-stop integrato per veicoli pesanti. Entrambe sono in grado di funzionare nell'intero intervallo di temperatura, da -40degC a +70degC, ridefinendo i limiti estremi delle batterie per temperature elevate. La batteria Naxtra per veicoli elettrici per passeggeri mantiene il 90% di potenza utilizzabile a -40degC. In uno stato di carica estremamente basso, con solo il 10% di SOC residuo, la batteria Naxtra per veicoli elettrici per passeggeri non subisce alcun degrado significativo della potenza a una temperatura di -40degC.

La batteria per veicoli elettrici Naxtra di CATL raggiunge una densita energetica di 175 Wh/kg, la piu alta tra le batterie agli ioni di sodio al mondo, paragonabile alle batterie al litio. Offre un'autonomia di 500 chilometri e puo raggiungere oltre 10.000 cicli, riducendo significativamente i costi di manutenzione. In termini di sicurezza, la batteria Naxtra elimina i fattori che favoriscono la combustione a livello di materiali, realizzando cosi una svolta rivoluzionaria dalla «difesa passiva» alla «sicurezza intrinseca», si legge ancora nel comunicato di Catl. La batteria Naxtra 24V Heavy-Duty Truck Integrated Start-Stop di Catl vanta oltre 8 anni di durata utile. Riduce i costi totali del ciclo di vita del 61% rispetto alle tradizionali batterie al piombo-acido.

Questo prodotto offre vantaggi unici, tra cui la scarica profonda a piena capacità, l'avviamento con un solo clic a -40 degC e la possibilità di avviamento dopo un anno di inattività. «Rispetto alle batterie al piombo-acido, è più efficiente, ecologica ed economica, guidando i veicoli commerciali verso un'era senza piombo, in cui veicolo e batteria invecchiano come un tutt'uno». Questa svolta compiuta da Catl nelle prestazioni delle batterie agli ioni di sodio ha colmato il divario nell'applicazione delle batterie in ambienti estremamente freddi. «La svolta prestazionale delle batterie agli ioni di sodio rappresenta uno sviluppo chiave per l'applicazione a pieno regime delle batterie. E cosi che è nata la batteria Freevoy Dual-Power di Catl», prosegue il comunicato.

Freevoy Dual-Power, infine, e un prodotto che integra profondamente l'architettura a doppia alimentazione di Catl e la tecnologia degli anodi autoformanti. L'architettura a doppia alimentazione prevede che il pacco batteria sia dotato di due potenti «zone energetiche indipendenti», che consentono cinque funzioni doppie: doppia alta tensione, doppia bassa tensione, doppia struttura, doppia gestione termica e doppia protezione contro le fughe termiche, garantendo la continuita, la stabilità e la sicurezza dell'erogazione di potenza. Questo design a doppia alimentazione e l'innovativa integrazione del software forniranno un'alimentazione piu stabile e affidabile per i veicoli nella futura era della guida autonoma di livello 3 e L4.

La «tecnologia dell'anodo autoformante» rappresenta una svolta rivoluzionaria a livello atomico, consentendo di aumentare la densita energetica volumetrica della batteria del 60% e quella gravimetrica del 50%. Cio significa anche che e possibile progettare una maggiore potenza nello stesso spazio del pacco batteria, consentendo una maggiore autonomia. Questa tecnologia puo essere abbinata in modo flessibile a diversi sistemi di materiali e, se combinata con i sistemi NCM, la densita energetica puo essere aumentata fino a oltre 1000 Wh/L. La tecnologia «dual-electric range extension» introdotta dalla batteria Freevoy Dual-Power e in grado di regolare in modo intuitivo la strategia di allocazione di due zone di energia in base allo stato di guida del veicolo e alle abitudini di guida degli utenti.

«La zona di energia principale della batteria a doppia alimentazione puo utilizzare diversi sistemi chimici delle celle in base alle abitudini e agli scenari di guida degli utenti, soddisfacendo le esigenze di guida quotidiane; la zona di energia ad autonomia estesa puo adottare la tecnologia anodica autoformante ad alta energia specifica per offrire una maggiore capacita e soddisfare le esigenze di viaggio a lunga distanza degli utenti», conclude la nota. In un post su WeChat, l'azienda Contemporary Amperex Technology Company ha infine sottolineato che la sua batteria Shenxing di seconda generazione potrebbe aggiungere 520 km di autonomia di guida con soli cinque minuti di ricarica, un tempo solo leggermente superiore a quello necessario per rifornire un'auto a benzina.