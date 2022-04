Catl domina il mercato globale delle batterie per auto elettriche. Il colosso cinese occupa quota 34% mercato mondiale

PECHINO - Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (Catl), produttore cinese di batterie, ha continuato a dominare il mercato globale delle batterie per veicoli elettrici con la sua quota di mercato in espansione all’inizio del 2022. Ô quanto mostrano i dati della società di ricerche di mercato Sne Research. Secondo quest’ultima, nei primi due mesi di quest’anno Catl ha fornito una capacità pari a 18,4 GWh di installazione totale di batterie per veicoli elettrici a tutto il mondo, occupando una quota di mercato del 34,4%.

Byd, uno dei principali produttori cinesi di veicoli a nuova energia e anch’esso produttore di batterie per tali mezzi, ha superato la giapponese Panasonic raggiungendo il terzo posto con una quota di mercato dell’11,9% durante le mensilità di riferimento, stando a quanto emerge dai dati. La quantità totale di energia delle batterie per i veicoli elettrici ha raggiunto 53,5 GWh a livello globale nei primi due mesi del 2022, più del doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, come precisato dalla Sne Research.