CATL inaugura a Riyadh il più grande hub aftermarket di nuova energia fuori dalla Cina

Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL) ha ufficialmente aperto il suo primo hub aftermarket di nuova energia nel Medio Oriente, il Ning Service Experience Center a Riyadh, Arabia Saudita, inaugurato il 10 gennaio 2026. La struttura, la più grande del suo genere al di fuori della Cina, occupa oltre 7.000 m² e integra aree espositive, zone diagnostiche e di manutenzione, laboratori di rigenerazione, spazi per la formazione tecnica e accoglienza clienti.

Il centro offrirà servizi completi di assistenza postvendita lungo tutto il ciclo di vita dei prodotti, inclusi diagnostica e riparazione batterie, manutenzione, ricondizionamento, formazione tecnica, riciclaggio, logistica aftermarket e magazzinaggio, servendo veicoli passeggeri, commerciali e sistemi di accumulo energetico.

Oltre a supportare clienti e partner nella regione, l’hub funge da piattaforma di sviluppo locale di competenze tecniche, contribuendo alla creazione di posti di lavoro specializzati e alla diffusione di conoscenze nel settore dell’energia pulita. Come scrive il sito interautonews.com l’apertura si inserisce nel contesto delle ambiziose iniziative di Vision 2030 dell’Arabia Saudita per accelerare l’elettrificazione e ridurre le emissioni, promuovendo la mobilità elettrica e l’adozione di soluzioni energetiche sostenibili.