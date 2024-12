Catl lancerà 10 modelli a batteria sostituibile e mille stazioni in Cina

Il colosso cinese CATL ha annunciato di aver sviluppato 10 nuovi modelli di veicoli elettrici a batterie sostituibili. A breve e atteso il lancio del primo modello che dovrebbe montare le batterie di Evogo, marchio di CATL, mentre i restanti modelli, in collaborazione con partner come Changan Automobile e FAW Group, saranno lanciati nei prossimi mesi. CATL ha anche annunciato la realizzazione in Cina di almeno mille stazioni per la sostituzione delle batterie nel 2025, con l'obiettivo di raggiungere oltre 30mila stazioni in totale.

Le stazioni, promette la societa che tra i clienti annovera Bmw e Tesla, consentiranno ai proprietari di veicoli elettrici di sostituire un pacco batteria esaurito con uno completamente carico entro 100 secondi. Attualmente una batteria agli ioni di litio-fosfato (LFP) puo garantire un'autonomia di 400 km tramite tecnologia di ricarica ultraveloce in poco piu di 10 minuti.