Catl punta a creare joint venture nelle batterie in Europa nel 2025

Catl, il piu grande produttore di batterie al mondo, intende siglare altre joint venture con case automobilistiche europee quest'anno, ha affermato il co-presidente Pan Jian al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, secondo quanto riporta Argus Media. «Non e salutare concentrare troppa capacita produttiva in un unico spazio», ha affermato Jian, suggerendo che Catl sta cercando di diversificare i suoi stabilimenti di produzione in tutto il mondo in caso di colli di bottiglia nella catena di fornitura.

Il mese scorso Catl ha annunciato una joint venture per un impianto da 50 GWh a Saragozza, nel nord-est della Spagna, con il conglomerato automobilistico franco-italo-americano Stellantis, proprietario di 14 marchi tra cui Fiat, Jeep, Chrysler e Alfa Romeo. L'azienda opera in 13 stabilimenti in tutto il mondo, di cui 11 in Cina e due in Germania e Ungheria. E l'azienda ha piani di costruzione in Indonesia, Thailandia, cosi come con Ford nello stato americano del Michigan e con Tesla in Nevada. Catl fornisce anche modelli di punta come i modelli Tesla 3 e Y, BMW iX, Mercedes serie EQ e Volkswagen serie iD in Cina.