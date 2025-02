Catl, fondi da quotazione a Hong Kong per impianto in Ungheria. Investimento è di 7,6 mld di dollari

Catl, il più grande produttore di batterie per auto elettriche al mondo, userà i fondi raccolti con la quotazione secondaria alla Borsa di Hong Kong per finanziare la costruzione delle fasi uno e due della sua fabbrica in Ungheria per valore di circa 5 miliardi di dollari. I lavori sono già iniziati e, al 31 dicembre, hanno visto la spesa di 726 milioni di dollari. L'azienda con sede a Ningde, nel Fujian, ha calcolato un costo totale della struttura, il secondo in Europa, di circa 7,6 miliardi di dollari. La quotazione, malgrado non siano stati forniti numeri, dovrebbe generare almeno 5 miliardi di dollari, in base a stime di mercato. Catl ha investito molte risorse negli ultimi anni per espandere la sua capacità produttiva all'estero, al fine di soddisfare meglio la crescente domanda dei suoi clienti dell'auto europei.

Ha già una fabbrica in Germania che ha iniziato le operazioni nel 2023 e a dicembre del 2024 ha unito le forze con Stellantis per investire 4 miliardi di euro in Spagna per il suo terzo impianto europeo. Catl è stato il leader mondiale del settore nel 2024 per l'ottavo anno di fila con una capacità installata di batterie di 339,3 gigawattora (il 38% della quota di mercato globale), secondo i dati della società sudcoreana SNE Research. La società è quotata alla Borsa di Shenzhen da giugno del 2018 e vanta una capitalizzazione di mercato pari a 150 miliardi di dollari in base alla chiusura odierna a +1,6%.