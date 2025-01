Catl svela Bedrock Chassis, il telaio per veicoli elettrici che ridefinisce gli standard di sicurezza

Catl ha lanciato ufficialmente il suo telaio per veicoli elettrici a batteria di nuova concezione, che prevede di rendere commercialmente disponibile ai produttori locali di veicoli. Il più grande produttore di batterie per veicoli elettrici al mondo ha presentato il “Bedrock Chassis”, che sostiene possa resistere agli impatti frontali di 120 km/h senza prendere fuoco o esplodere. L’azienda ha affermato che il telaio Bedrock stabilisce “un nuovo standard per la sicurezza intelligente del telaio, fornendo una protezione completa in tutti gli scenari e le gamme di velocità”. Il telaio Bedrock, che si basa su un design centrato sulla batteria, utilizza la tecnologia di integrazione “Cell-to-Chassis”, che integra direttamente le celle della batteria nel telaio e consente un design strutturale condiviso.

Utilizzando un design body-on-chassis, Catl afferma che il telaio Bedrock può assorbire l’85% dell’energia di collisione di un veicolo rispetto a circa il 60% nei modelli standard del telaio Bev. L’azienda ha sottolineato, secondo quanto riporta il sito interautonews.com, che “attraverso varie scoperte tecnologiche, il telaio Bedrock ha superato con successo il primo test di sicurezza a doppia velocità + impatto più forte al mondo. Questo risultato consente al telaio di superare il test di impatto del palo centrale frontale a 120 km/h senza prendere fuoco, esplodere o evitando fughe termiche, ridefinendo il punto di riferimento per la sicurezza nel settore”.