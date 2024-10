Catl​, utili sotto le attese (1,8 mld di dollari) e ricavi in calo (-12,5%) per il gigante cinese delle batterie

La cinese Contemporary Amperex Technology (Catl), il piu grande produttore mondiale di batterie per veicoli elettrici, ha registrato profitti ben al di sotto delle stime degli analisti, a causa del rallentamento globale delle vendite di auto elettriche. L'utile netto per il terzo trimestre e aumentato del 26% a 13,1 miliardi di yuan (1,8 miliardi di dollari) rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, sotto pero i 14,7 miliardi di yuan previsti. I ricavi sono calati del 12,5% a 92,3 miliardi di yuan anno su anno, in discesa rispetto alle proiezioni di 118,4 miliardi di yuan.