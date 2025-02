Catl verso quotazione a Hong Kong, punta a 5 miliardi. Colosso cinese produce oltre un terzo delle batterie per e-car

La cinese Contemporary Amperex Technology (Catl), leader mondiale nelle batterie per veicoli elettrici. ha presentato domanda per una quotazione 'jumbo' a Hong Kong, che potrebbe rappresentare la piu grande offerta azionaria della citta negli ultimi quattro anni. La societa potrebbe raccogliere piu di 5 miliardi di dollari, ha riferito Bloomberg News. Sarebbe la cifra piu grande dalla quotazione da 6,2 miliardi di dollari di Kuaishou Technology all'inizio del 2021. Catl ha nominato Bank of America, China International Capital, CSC Financial e JPMorgan Chase come sponsor congiunti per la quotazione, secondo quanto dichiarato dalla societa nella borsa di Hong Kong. Anche Goldman Sachs, Morgan Stanley e UBS sono tra i promotori della della vendita delle azioni.