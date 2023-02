Ceo Audi Markus Duesmann alla stampa, fabbrica di veicoli elettrici negli Usa grazie a sussidi di Biden

«Non abbiamo ancora una fabbrica negli Stati Uniti. Con l’Inflation Reduction Act (Ira) del governo americano, la costruzione di un impianto statunitense per le auto elettriche è ovviamente diventata molto interessante», ha detto Markus Duesmann, Ceo di Audi, in una intervista al Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. L’Ira voluto dal presidente Joe Biden ha un valore di 430 miliardi di dollari, offre sussidi e incentivi fiscali per una serie di prodotti dell’industria verde di produzione nazionale, tra cui un credito d’imposta al consumo di 7.500 dollari agli acquirenti di veicoli elettrici di fabbricazione nordamericana.