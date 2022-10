Ceo Renault vola a Tokyo per sbloccare impasse con Nissan. Secondo stampa de Meo punta a ristrutturare Alleanza

NEW YORK - L’amministratore delegato di Renault Luce de Meo vola a Tokyo per incontrare i vertici di Nissan con l’obiettivo di sbloccare l’impasse sulla disputa per la proprietà intellettuale e spianare potenzialmente la strada a una ristrutturazione della loro alleanza. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali Renault si presenta da Nissan con due proposte. La prima riguarda la richiesta a Nissan di investire in una divisione di ‘veicoli elettrici e softwarè che Renault potrebbe poi quotare come società separata chiamata ‘Amperè.

La seconda proposta riguarda l’idea di Renault di scaricare parte delle sue attività sui motori a combustione alla cinese Geely, nell’ambito dell’ambizione della casa francese di vendere solo veicoli elettrici. Renault ha bisogno del via libera di Nissan per questa operazione vista la storica condivisione di tecnologia fra le due società. Il colosso giapponese è però scettico all’idea di condividere la tecnologia sviluppata con una società cinese.