Changan a Parigi porta al debutto il marchio Nevo. Il primo modello è Q05, Suv elettrico con 450 km di autonomia

Changan amplia la propria presenza in Europa e presenta al Mondial de l'Auto 2026 di Parigi la nuova linea di prodotto Nevo, destinata alle famiglie, insieme a un piano di sviluppo che prevede nuove motorizzazioni e il rafforzamento delle attività locali di ricerca, ingegneria e assistenza. Il debutto europeo segna un ulteriore passaggio nella strategia di crescita del gruppo cinese, che affianca Nevo alla linea Deepal, già introdotta nel continente nel 2025. Il primo modello presentato è la Nevo Q05, un Suv elettrico progettato per l'impiego urbano ed extraurbano.

La vettura offre un'autonomia dichiarata fino a 450 km nel ciclo WLTP e supporta la ricarica rapida in corrente continua dal 30% all'80% in 15 minuti. Il lancio commerciale in Italia e Spagna è previsto nel primo trimestre del 2027. La gamma Nevo sarà successivamente ampliata con la Q06, modello che, secondo il costruttore, punta a combinare design, comfort e sistemi di assistenza alla guida. Changan dichiara che i modelli della linea hanno già raggiunto oltre un milione di famiglie a livello globale.

Sul fronte tecnologico, la Q05 adotta la batteria Golden Shield, sviluppata con particolare attenzione a durata, sicurezza, efficienza e velocità di ricarica. A settembre 2026 Changan ha inoltre presentato SDA Pilot, un sistema di assistenza alla guida basato su un'architettura end-to-end. La tecnologia è stata sviluppata utilizzando dati raccolti durante la guida reale e sarà adattata alle normative e alle condizioni stradali europee. Il gruppo conferma anche un approccio multi-energia. La tecnologia BlueCore Hybrid, introdotta nel marzo 2026, comprende architetture ibride HEV, ibride plug-in PHEV ed elettriche ad autonomia estesa REEV. Per il mercato europeo, la gamma Deepal comprende già i modelli S05 e S07 elettrici, affiancati dalla S05 PHEV; la S07 PHEV è prevista nei principali mercati europei entro la fine del 2026. Parallelamente, Changan punta a rafforzare le proprie strutture europee.

Il centro di design di Torino, aperto nel 2001, è stato affiancato da un centro di ricerca e sviluppo a Birmingham, nel Regno Unito. L'azienda sta inoltre sviluppando servizi post-vendita attraverso centri ricambi nei Paesi Bassi e nel Regno Unito, con attività di supporto tecnico e formazione. «Changan è qui per restare - ha dichiarato Zhao Fei, General Manager di Changan Group e presidente di Changan Automobile - e il nostro impregno in Europa non riguarda soltanto i prodotti. Stiamo sviluppando una struttura di assistenza in grado di accompagnare il cliente durante tutta la vita dell'automobile».