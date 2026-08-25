Changan fari sull’Europa, la Deepal scalda i motori. Avvia lo sbarco commerciale nel nostro paese con due modelli: S05 e S07

Nella grande onda cinese che sta invadendo il nostro mercato ci sono due tipi di costruttori: quelli privati e quelli posseduti direttamente dal governo di Pechino. Tra quest’ultimi c’è Changan, azienda nata addirittura nel 1862 come costruttore d’armi e convertitasi ai veicoli militari nel 1959. Il primo atto fu la Changjiang Type 46, copia pressoché fedele della Willys Jeep che riprende il nome dal Fiume Azzurro. Anche il nome Changan non manca di suggestioni poiché vuol dire “pace duratura”, fa riferimento alla capitale imperiale della dinastia Tang (VII-X secolo) e oggi identifica una casa che dal 1983 ad oggi ha sfornato oltre 30 milioni di veicoli, nel 2025 ne ha venduti 2,77 milioni e, così come le sue compatriote, ha messo nel mirino l’Europa.

In realtà, Changan non solo è già presente sul nostro Continente da decenni per sviluppare le proprie tecnologie, ma ha a Rivoli un centro stile attivo addirittura dal 2003 che impiega ben 300 addetti.



Senza contare poi gli accordi di lungo corso con Ford e Mazda e il fatto che le unità termiche delle Leapmotor ibride commercializzate anche da noi sono fornite proprio da Changan. In sintesi: ce l’hanno fatta sotto il naso, lavorando con silente pazienza ed è dalla periferia di Torino che arriva lo stile dei primi due modelli con i quali Changan ha già messo piede sul nostro mercato. Entrambi sono commercializzati con il marchio Deepal, altro nome non casuale: è infatti la trasposizione fonetica del cinese Shenlan che vuol dire “profondo blu”, un colore che nel paese orientale è sinonimo di incontro tra tecnologia, ambiente ed essere umano.

Il primo è la S05, un suv lungo 4,6 metri dalle forme pulite e filanti tanto che il cx di 0,25 è quasi da record per una vettura di questo genere. Ampio lo spazio interno sia per i passeggeri, sia per i bagagli con un vano che può andare da 492 a 1.250 litri al quale si somma un frunk da ben 152 litri. L’abitacolo è improntato al tipico minimalismo digitale visto su molte altre vetture cinesi, dunque linee pulite, tasti fisici praticamente inesistenti e un grande schermo al centro della plancia da 15,4” con risoluzione 2.5K e inclinato verso il guidatore di 15 gradi.

Tre le varianti propulsive delle quali due elettriche: una a motore sincrono posteriore da 200 kW che accelera da 0 a 100 km/h in 7,5 s., l’altra che con l’aggiunta del motore anteriore asincrono raggiunge i 320 kW e fa lo 0-100 in 5,5 s. Per entrambe c’è una batteria LFP da 68,8 kWh ricaricabile in corrente continua a 200 kW e che assicura rispettivamente 485 e 445 km di autonomia. C’è poi la ibrida plug-in con sistema da 258 cv composto da motore 1.5 a benzina, un’unità elettrica e una batteria LFP da 18,4 kWh ricaricabile fino a 55 kW in corrente continua per un’autonomia in elettrico di 100 km.

L’altro modello è la S07 che è lunga 4,75 metri, ha un’aerodinamica ancora migliore (cx di 0,23) e un abitacolo ancora più spazioso con un bagagliaio da 510 a 1.385 litri al quale va aggiunto un vano anteriore da 125 litri. Qui la scelta è una sola: motore posteriore da 160 kW e una batteria NMC da 80 kWh ricaricabile fino a 93 kW e che assicura 475 km di autonomia. Entrambe hanno una dotazione di elevato livello, garantiscono una sIcurezza certificata 5 stelle EuroNCAP e offrono una garanzia di 7 anni o 160.000 km che diventa di 8 anni o 200.000 km per la batteria. La S05 parte da 34.690 euro per l’Ultra-Hybrid, 3mila meno della elettrica, mentre la S07 è offerta in un unico allestimento a 45.790 euro.

Ma non è finita qui. Con il marchio Deepal sono in arrivo altre due novità entro l’anno. La prima è la L06, una berlina lunga 4,83 metri disponibile anch’essa sia in versione elettrica da 200 kW con 670 km di autonomia sia con range extender che, grazie ad una batteria da 28,3 kWh, promette 240 km in elettrico, sempre secondo il ciclo di omologazione cinese che è più clemente rispetto al nostro WLTP. La seconda è un suv di segmento C che sarà la prima Changan dotata di propulsione full-hybrid, ma il marchio cinese non si limiterà a questo aggiungendo un modello di segmento B e la possibilità di attingere ad una gamma che comprende anche veicoli commerciali e pick-up. L’ambizione è di avere entro breve una rete di vendita in Italia con un centinaio di concessionari e una quota di mercato del 3% entro 5 anni.