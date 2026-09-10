Changan lancia Sda Pilot, sistema di assistenza alla guida avanzata sviluppato internamente

Il gruppo automobilistico cinese Changan ha lanciato Sda Pilot, un nuovo sistema avanzato di assistenza alla guida sviluppato internamente, nel quadro degli investimenti del costruttore nelle tecnologie per la guida intelligente. «Changan ha iniziato a sviluppare la tecnologia di guida intelligente nel 2009, quando questo in Cina era ancora un tema da laboratorio. Sda Pilot è il risultato di tutto ciò che abbiamo imparato da allora», ha dichiarato Zhao Fei, presidente del gruppo. Il sistema è disponibile in tre versioni, Pro, Max e Ultra.

Quest'ultima integra funzioni di assistenza alla guida in autostrada e nelle aree urbane, oltre a un sistema di parcheggio intelligente capace di gestire oltre 400 scenari e 31 funzioni di sicurezza attiva. Sda Pilot Ultra utilizza un chip con capacità di calcolo di 560 Tops e un sensore Lidar a 256 linee. Secondo Changan, il sistema è stato addestrato su oltre 20 milioni di segmenti di dati di guida reali e utilizza anche comandi vocali in linguaggio naturale. Il gruppo ha investito complessivamente oltre 7,7 miliardi di euro nella ricerca e sviluppo della guida intelligente, creando una squadra di oltre 7.500 ingegneri. Il primo modello di serie equipaggiato con Sda Pilot Ultra sarà la Changan Nevo Q06, per la quale sono stati aperti i preordini.