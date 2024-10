Changan si prepara ad entrare in Europa. Il Suv 100% elettrico Deepal S07 aprirà la strada

Arriverà nel Vecchio Continente entro il quarto trimestre del 2024 il primo modello destinato all'Europa di Changan, una delle quattro più grandi case automobilistiche cinesi. Si tratta di un Suv 100% elettrico, denominato Deepal S07, che avrà una linea realizzata nel centro stile del marchio con sede a Torino. Il piano del brand è quello di introdursi nei mercati di Norvegia, Danimarca, Germania e Paesi Bassi, per poi espandersi in Svizzera, Svezia, Finlandia e Regno Unito nel 2025, prima di approdare in Spagna ed in Italia nel 2026, e coprire tutti i principali mercati europei entro il 2028. Nel frattempo, ha già registrato le sue filiali in Germania e nei Paesi Bassi nel mese di settembre.

Dopo il Deepal S07, la casa automobilistica prevede di introdurre successivamente altre tipologie di alimentazione tramite un veicolo full hybrid ed un altro plug-in hybrid. «L'Europa rappresenta una tappa fondamentale nella strategia di espansione globale di Changan - ha dichiarato Leevon Tian, vicedirettore generale di Changan Automobile Europe Holding B.V. - il nostro ingresso in questo mercato è guidato dal nostro impegno nel fornire soluzioni di mobilità innovative, intelligenti e sostenibili, adattate alle esigenze in evoluzione dei consumatori europei».