Charge myHyundai, la ricarica delle auto Bev ora è più vantaggiosa. con 1 milione di punti di ricarica in 13 paesi europei

Continua a crescere Charge myHyundai, il servizio di Hyundai Connected Mobility dedicato alle stazioni di ricarica ad alta potenza per auto elettriche, che è arrivato ad averte 1 milione di punti di ricarica in 13 paesi europei. In Italia, i clienti Hyundai possono accedere a 76.487 colonnine, il 97,7% di quelle presenti sul territorio nazionale e, grazie alla collaborazione con i principali fornitori di energia per la ricarica ad alta potenza (HPC), denominati Preferred Partner, che per la penisola rispondono ai nomi di IONITY, Enel, Atlante, Electra, Electrip, Fastned e IPlanet, il servizio Charge myHyundai diventa ancora più vantaggioso.

Infatti, i clienti che utilizzano la tariffa tariffa Smart, con quota mensile di 9,99 euro, nei 25.566 punti di ricarica di questi fornitori beneficiano di uno sconto del 30%, mentre nelle restanti stazioni di ricarica coperte da Charge myHyundai lo sconto scende al 10%. Inoltre, la collaborazione con partner selezionati offre ulteriori vantaggi in termini di tariffazione ai clienti che in viaggio attraversano Austria, Svizzera, Repubblica Ceca, Danimarca, Spagna, Francia, Polonia e Slovacchia. «Combinando un'infrastruttura di ricarica affidabile ad alta potenza con prezzi ancor più convenienti - ha dichiarato Marcus Welz, ceo di Hyundai Connected Mobility - contribuiamo a rendere l'esperienza di utilizzo dei veicoli elettrici ancora più semplice e intuitiva».