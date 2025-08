Chery aprirà un centro di ricerca e sviluppo a Barcellona. Per lo sviluppo dei veicoli agli standard di qualità europei

MADRID - Il gruppo automobilistico cinese Chery aprirà un centro di ricerca e sviluppo a Cornellá de Llobregat (Barcellona): è quanto annunciato dal governatore catalano, Salvador Illa, durante un viaggio in Cina. Al termine di un incontro con il presidente di Chery, Yin Tongyue, a Wuhun, il leader catalano ha spiegato che il centro dovrebbe essere attivato a partire dal prossimo autunno, secondo media iberici. «Darà supporto al gruppo per lo sviluppo e l'adattamento dei veicoli agli standard di qualità europei», ha scritto lo stesso Illa su X. In Spagna, Chery ha già in attivo, insieme alla marca iberica Ebro, un centro di produzione di auto situato in una fabbrica precedentemente usata da Nissan, sempre a Barcellona. L'alleanza è stata avviata l'anno scorso.