Curioso incrocio di destini nell'industria automobilistica sudamericana. Jetour, il marchio del colosso cinese Chery specializzato in Suv dalla spiccata vocazione fuoristrada — e non a caso ribattezzato dagli addetti ai lavori la «Land Rover cinese» per il design squadrato dei suoi modelli — si prepara ad acquisire proprio lo stabilimento Jaguar Land Rover di Itatiaia, nello Stato di Rio de Janeiro. Secondo quanto riportato dai media brasiliani, l'operazione permetterà al costruttore asiatico di avviare la produzione locale dei propri veicoli, consolidando una strategia di espansione sempre più aggressiva sul mercato carioca.

Un piano da 129 milioni di euro e un impianto su misura. Per sostenere il rilevamento e la riconversione del sito, Jetour ha annunciato un nuovo stanziamento da circa 65 milioni di euro (400 milioni di real), portando così l'investimento complessivo previsto nel Paese a circa 129 milioni di euro (800 milioni di real).

L'impianto di Itatiaia offre caratteristiche ideali per i piani del brand:

Dimensioni e capacità: la fabbrica si estende su una superficie di 600mila metri quadrati e dispone di una capacità produttiva di circa 24mila veicoli l'anno, una taglia contenuta che si sposa con un posizionamento orientato al segmento premium piuttosto che ai grandi volumi di massa. L'eredità britannica: nello stesso stabilimento Land Rover assemblava in regime SKD (ovvero tramite kit semilavorati) la Range Rover Evoque, la cui produzione è stata interrotta nel corso del 2026.

I modelli in arrivo, i motori flex e l'espansione commerciale. Già presente sul mercato brasiliano con una gamma interamente elettrificata composta dai Suv ibridi plug-in T1, T2, G700, S06 e S08, Jetour ha delineato una tabella di marcia precisa per il radicamento industriale e commerciale nel Paese:

Produzione locale e novità: nello stabilimento ex Land Rover verranno assemblati direttamente i Suv T1 e T2, affiancati dal lancio del nuovo modello T0.

Tecnologia per il mercato locale: nel 2027 faranno il loro debutto le motorizzazioni flex (capaci di funzionare sia a benzina sia a bioetanolo, carburante largamente diffuso in Brasile).

Rete distributiva: sul fronte commerciale, la casa cinese punta ad ampliare la propria presenza sul territorio passando dagli attuali 100 a 150 concessionari entro la fine del prossimo anno.