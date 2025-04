Chery, il presidente Gubing: «Acquistare Maserati? Interessati a diversi brand. Vogliamo integrarci con l'industria europea»

La società produttrice di auto Chery International potrebbe acquistare la Maserati? «Ora non posso confermarle nulla, posso solo dire che sicuramente siamo molto interessati a diversi marchi di alta gamma». La risposta arriva dal presidente Zhang Guibing, intervistato in esclusiva da Riccardo Iacona nella puntata di Presa Diretta «Europa la sfida industriale» che andrà in onda domenica 13 aprile. «Noi non vogliamo semplicemente vendere le nostre auto in Europa. Noi vogliamo integrarci con l'industria locale europea, con la catena di approvvigionamento e i fornitori europei, con i governi europei - spiega, secondo quanto riporta una nota della trasmissione, il numero uno di Chery International - Non solo i nostri clienti devono rimanere soddisfatti, ma anche i governi lo devono essere e i lavoratori europei e la società. Ecco cosa significa per noi in Europa per l'Europa. Se davvero vogliamo essere un grande attore dobbiamo sicuramente produrre in Europa».

A Iacona, che chiede se è concreto il progetto di aprire un centro di design in Italia, Guibing risponde senza esitazioni: «Sì, sì". Il presidente di Chery International, commenta poi la situazione del mercato europeo e italiano delle autor elettriche: «E' chiaro che le infrastrutture elettriche non sono sviluppate come in Cina e questo è un problema. Ma negli ultimi 2 o 3 anni ci sono stati grandi cambiamenti, l'innovazione tecnologia si sta sviluppando molto velocemente». E spiega, Guibing, le novità della ricerca cinese: «Noi le chiamiamo auto super ibride perché dentro la città possono fare dai 100 ai 300 chilometri solo in modalità elettrica e in guida mista si può arrivare a 1200 chilometri di autonomia. Anche in Cina le super ibride stanno crescendo. Ancora una volta - conclude il presidente di Chery International - è la ricerca tecnologia che sta dando tutte le risposte e che farà crescere il mercato delle elettriche anche in Europa».