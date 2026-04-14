Chery Auto rafforza la strategia europea scegliendo Barcellona come snodo centrale per le attività nel continente

Chery Auto rafforza la propria strategia europea scegliendo Barcellona come snodo centrale per le attività nel continente, con l'inaugurazione del nuovo centro operativo regionale e dell'istituto di ricerca e sviluppo a Cornellà de Llobregat. Il nuovo polo rappresenta un passaggio chiave nel percorso di espansione del costruttore cinese, configurandosi come piattaforma integrata per la gestione delle operazioni europee. Al suo interno convergono funzioni strategiche come coordinamento della supply chain, attività finanziarie, affari pubblici e gestione operativa, insieme alle competenze tecnologiche e ingegneristiche sviluppate dall'istituto R&D. L'obiettivo è migliorare la capacità di risposta alle esigenze del mercato europeo e garantire una maggiore aderenza ai requisiti normativi, sempre più stringenti in termini di sostenibilità, sicurezza e digitalizzazione.

La scelta della Catalogna consolida il ruolo della Spagna come base industriale e tecnologica per le attività europee del gruppo. Il progetto avrà ricadute anche sul territorio, con la creazione di posti di lavoro qualificati nei settori dell'ingegneria, dello sviluppo prodotto e dell'innovazione, oltre a favorire la collaborazione con università, centri di ricerca e partner industriali locali. L'Europa si conferma così un mercato strategico per Chery Auto, non solo per i volumi ma anche come riferimento per standard tecnologici e ambientali. In questo contesto, l'azienda punta a una forte localizzazione delle attività, con l'obiettivo di integrarsi nell'ecosistema industriale europeo e costruire partnership di lungo periodo.