Chrysler, la rinascita dell’iconico marchio americano passa da due nuovi modelli e un futuro elettrificato

AUBURN HILLS – Chrysler, storico marchio americano appartenente alla Galassia Stellantis, è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Dopo anni di marginalità e polemiche sulla gestione all'interno del gruppo, il brand a Stelle e Strisce si appresta a rinnovare la propria gamma con due modelli inediti e un linguaggio di design che guarda al futuro, segnando così una possibile quanto auspicata rinascita.

Christine Feuell, amministratore delegato di Chrysler, ha svelato i piani per il lancio di due nuovi veicoli basati sulla concept car Halcyon, presentata a fine 2024. Si tratta di un'auto, ma non ha specificato se si tratti di una berlina o un’altra tipologia di vettura, e di un SUV, entrambi progettati sulla piattaforma STLA Large di Stellantis, che supporterà sia motorizzazioni ibride che completamente elettriche.

La produzione di un modello basato direttamente sulla Halcyon Concept rappresenta una delle novità più attese. Questa vettura non solo sarà l'ambasciatrice del nuovo linguaggio di design di Chrysler, ma potrebbe incarnare anche una filosofia innovativa in termini di tecnologia e accessibilità per i clienti del brand americano.

La Halcyon Concept, con il suo design elegante e innovativo, non è solo una visione avveniristica, ma una dichiarazione di intenti per il marchio del Michigan. Linee filanti, tecnologie di guida autonoma e soluzioni progettuali all'avanguardia rappresentano un'anticipazione del nuovo linguaggio stilistico di Chrysler. Feuell ha sottolineato che alcuni elementi chiave del concept saranno integrati nei futuri modelli di serie, anche se non è ancora chiaro quanto fedelmente la versione di produzione rispecchierà il prototipo.

Accanto ai due nuovi modelli ispirati alla Halcyon, Chrysler ha confermato un aggiornamento per la Pacifica. L’iconico minivan ha rappresentato, finora, l'unico modello in listino per Chrysler, il che rende il suo rinnovamento un passaggio cruciale nella strategia di rilancio del marchio. Qui la data si sposta al 2026, quando il veicolo sarà rinnovato con un design esterno aggiornato e un sistema ibrido migliorato. In un'ottica di evoluzione tecnologica, seguirà una versione completamente elettrica, anche se in questo caso i dettagli sui tempi di lancio restano incerti.

La strategia annunciata da Feuell segna un cambio di rotta importante per un marchio che, negli ultimi anni, ha vissuto un ruolo marginale all'interno del gruppo Stellantis. Le polemiche sulla gestione di Chrysler, con richieste di una possibile cessione a un'altra proprietà americana, avevano sollevato dubbi sul futuro del marchio. Con l'arrivo dei nuovi modelli, Chrysler mira a rilanciarsi come protagonista del panorama automobilistico nazionale e mondiale, puntando sia sull’elettrificazione che su un design innovativo e distintivo.

La rinascita di Chrysler rappresenta una sfida complessa in un mercato competitivo e in rapida evoluzione, ma anche un'opportunità per ridare centralità a un nome che ha fatto la storia dell'automobilismo americano. Tutto dipenderà dai nuovi modelli, se riusciranno a conquistare il mercato il futuro del marchio potrebbe tornare a brillare segnando, così, il rilancio tanto auspicato.