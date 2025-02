Chuanfu (BYD): «I veicoli elettrici cinesi sono cinque anni avanti rispetto alla concorrenza»

I veicoli elettrici prodotti in Cina sono da tre a cinque anni avanti rispetto alla concorrenza, ha riferito ieri la Reuters, citando un’intervista con l’Amministratore delegato di BYD, Wang Chuanfu ai media statali. Wang ha detto che i veicoli elettrici cinesi hanno superato i rivali in termini di offerta di prodotti, tecnologia e catena industriale. L’intervista del capo di BYD, secondo quanto riporta il sito interautonews.com, è avvenuta dopo che il Presidente cinese Xi Jinping ha incontrato la comunità imprenditoriale lunedì scorso. Wang ha detto inoltre che i veicoli elettrici cinesi hanno superato i rivali in termini di offerta di prodotti, tecnologia e catena industriale.