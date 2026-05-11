Cierreffe (Gruppo Intergea): accordo con indiana Mahindra su distribuzione ricambi auto in Europa

Cierreffe, attiva nella distribuzione dei ricambi auto e parte del Gruppo Intergea, ha siglato un accordo strategico con il produttore automobilistico indiano Mahindra & Mahindra per la distribuzione e commercializzazione sul mercato europeo dei ricambi originali del brand. In particolare, Cierreffe diventa partner per la gestione logistica dei ricambi Mahindra Automotive in Europa, per garantire efficienza e standard elevati nella qualità del servizio. L’intesa rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento internazionale di Cierreffe, che amplia il proprio portafoglio marchi e rafforza la propria presenza nel segmento aftermarket europeo.

L'accordo "conferma la solidità del nostro modello distributivo e la credibilità del Gruppo Intergea a livello internazionale. Essere scelti da un gruppo globale come Mahindra è motivo di orgoglio: un impegno che affronteremo con responsabilità e determinazione”, ha detto Aurelio Pagani, presidente e Ceo di Cierreffe, sottolineando che "la dimensione internazionale dell’accordo – prosegue Pagani – ci consente inoltre di ampliare il nostro perimetro operativo e di consolidare il nostro ruolo di partner strategico per i grandi costruttori”.