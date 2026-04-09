Cina: -15% a 1,65 milioni le immatricolazioni auto a marzo. Le vendite di veicoli elettrici e ibridi scese del 14% a 848.000 unità

Immatricolazioni auto in calo in Cina nel mese di marzo. Le vendite di autovetture sono scese del 15% a 1,65 milioni di unità rispetto a marzo 2025. Lo ha reso noto la China Passenger Car Association (Cpca). Rispetto a febbraio 2026, invece, le vendite sono aumentate del 59%. Nel complesso, le vendite del primo trimestre sono state leggermente migliori del previsto. Secondo l'associazione, le immatricolazioni cinesi sono state penalizzate dalla modifica della politica fiscale per l'acquisto di veicoli elettrici e da un periodo di rallentamento successivo alle festività del Capodanno lunare.

Nei primi tre mesi sono stati lanciati solo 18 nuovi modelli, in netto calo rispetto ai 33 dello stesso periodo del 2024 e ai 28 dell'anno precedente. Questo, insieme all'aumento dei costi di chip di memoria, metalli e petrolio, ha pesato sulle vendite di auto, ha specificato la Cpca. Nel dettaglio, le vendite di veicoli elettrificati (elettrici e ibridi) sono diminuite del 14% a 848.000 unità a marzo rispetto all'anno precedente. Contestualmente, le esportazioni di autovetture a marzo sono aumentate del 74% rispetto all'anno precedente, raggiungendo le 695.000 unità. Tesla ha esportato 29.563 unità prodotte nel suo stabilimento di Shanghai e ne ha vendute 56.107 ad acquirenti cinesi. Guardando al futuro, la Cpca prevede una lenta ripresa del mercato automobilistico ad aprile.