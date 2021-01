Cina, +30% i veicoli elettrici immatricolati nel 2020. Sono 4,9 milioni, di cui 81% auto a batterie pure

PECHINO - Circa 4,92 milioni veicoli elettrici sono stati immatricolati in Cina fino alla fine del 2020, un aumento di quasi il 30% rispetto all’anno precedente, secondo le statistiche del ministero della Pubblica Sicurezza pubblicate oggi. La Cina ha assistito a una crescita robusta del numero di veicoli a nuova energia immatricolati, aumentati di più di un milione in l’anno negli ultimi tre anni. Attualmente i veicoli di questo tipo rappresentano l’1,75% delle automobili immatricolate in Cina, pari a 281 milioni, e di essi l’81,32% è costituito da veicoli solo elettrici. Secondo il ministero, nel 2020 il numero di città cinesi con più di un milione di automobili immatricolate è aumentato di quattro, arrivando a 70.