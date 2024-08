Cina: +54% installazioni punti ricarica per veicoli elettrici, a giugno sono oltre 10 milioni

Secondo l'Amministrazione nazionale per l'energia (Nea) di Pechino, alla fine di giugno i punti di ricarica per veicoli alimentati a nuove energie (Nev) in Cina hanno superato quota 10 milioni di unita. Il Paese aveva 10,244 milioni di punti di ricarica Nev al 30 giugno, in aumento del 54% rispetto all'anno precedente. Cio comprendeva 3,122 milioni di punti di ricarica pubblici e 7,122 milioni di punti di ricarica privati. La potenza nominale totale dei punti di ricarica pubblici e di 110 milioni di kW, il che e sufficiente a soddisfare la domanda di ricarica di 24 milioni di Nev, secondo i dati Nea. I veicoli a nuove energie hanno caricato 51,3 miliardi di kWh di energia nel periodo gennaio-giugno, con un aumento del 40% rispetto all'anno precedente.