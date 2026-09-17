Cina, ad agosto +22% la produzione di auto elettriche e +130% l'export rispetto a 2025

La produzione cinese di veicoli a nuova energia (Nev, ovvero elettriche, ibride plug-in e a celle combustibile a idrogeno) continua a crescere nonostante la debolezza del mercato automobilistico interno. Ad agosto la produzione di Nev è aumentata del 21,9% su base annua ed ha raggiunto il 61% della produzione complessiva di veicoli. Secondo il Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea), nei primi otto mesi la produzione di Nev è cresciuta dell'11,3%. Le vendite complessive di Nev sono aumentate del 17,8% ad agosto, mentre quelle domestiche sono diminuite del 4,6%. I Nev hanno rappresentato il 65,7% delle vendite interne di veicoli.

Il dato piu forte arriva però dall'export: le esportazioni di Nev sono aumentate del 130% ad agosto rispetto a un anno prima. Nei primi otto mesi hanno raggiunto 3,44 milioni di unita, con una crescita del 120%. Il Crea rileva una divergenza tra il mercato interno e quello estero: nei primi otto mesi le vendite domestiche di Nev sono diminuite del 10,8%, in linea con la piu ampia debolezza del mercato automobilistico cinese, mentre le esportazioni hanno continuato a crescere a ritmi molto elevati.