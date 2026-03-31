Cina, boom delle esportazioni auto: aumentate del 61% (1,55 milioni di unità) nel periodo gennaio-febbraio 2026

Le esportazioni automobilistiche cinesi hanno raggiunto 1,55 milioni di unità nel periodo gennaio-febbraio 2026, con un aumento del 61% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; solo nel mese di febbraio sono state esportate 750.000 unità, con un incremento del 79% su base annua. Lo riporta China Passenger Car Association, citata da Ice Pechino. Le esportazioni di veicoli elettrici (Nev) hanno raggiunto le 670.000 unità nei due mesi (in crescita dell'88%), 320.000 a febbraio (in crescita del 120%), registrando buone vendite in Russia, negli Emirati Arabi Uniti, in Brasile e nel Regno Unito.