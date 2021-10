Cina, boom delle vendite di auto elettriche: +190% a 2,16 mln nei primi nove mesi 2021

PECHINO - Le vendite di nuovi veicoli elettrici da città (Nev) in Cina sono aumentate negli ultimi tre trimestri dell’anno, in quanto l’economia del paese ha sostenuto uno slancio di crescita stabile, indicano i dati della China Association of Automobile Manufacturers (Caam). Nel periodo gennaio-settembre, le vendite Nev ammontavano a circa 2,16 milioni di unità, in crescita del 190 per cento anno su anno. La produzione e le vendite di Nev nel mese di settembre hanno raggiunto circa 353.000 e 357.000 unità, rispettivamente, entrambi registrando una crescita anno su anno del 150 per cento. Il tasso di penetrazione del mercato Nev è rimasto al 17,3 per cento il mese scorso, con il tasso di penetrazione dei veicoli passeggeri Nev che ha raggiunto il 19,5 per cento.