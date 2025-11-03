Cina: caos chip Nexperia, ripartono le esportazioni verso l'Europa dei componenti per auto

La Cina ha annunciato che esenterà alcuni ordini dal divieto di esportazione verso l’Europa per i componenti dell’azienda Nexperia, imposto a seguito di una controversia con le autorità olandesi. Questo fornitore globale di componenti elettronici è al centro di una situazione di stallo tra Cina e Paesi Bassi, alimentando il timore tra le case automobilistiche di un arresto della produzione in Europa. “Esamineremo attentamente la situazione effettiva delle aziende e concederemo esenzioni alle esportazioni che soddisfano i criteri”, ha dichiarato un portavoce del Ministero del Commercio in una nota. La ripresa delle spedizioni del produttore di chip Nexperia fa parte di un accordo commerciale raggiunto dal presidente cinese Xi Jinping e dal suo omologo americano Donald Trump dopo i colloqui in Corea del Sud di giovedì scorso, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal.