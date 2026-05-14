Cina, crolla il mercato auto: le vendite ad aprile in calo del 21,5%. Gennaio-aprile a -18,5%

Il mercato cinese delle autovetture ha subito una nuova pressione ad aprile, con le vendite al dettaglio a livello nazionale in calo a 1,384 milioni di unità. Questa cifra porta ad una diminuzione del 21,5% su base annua e del 16,0% rispetto a marzo. In particolare le vendite al dettaglio dei marchi nazionali cinesi si sono attestate a 970.000 unità ad aprile, in calo del 16% su base annua e del 5% rispetto a marzo. Nel periodo gennaio-aprile, secondo i dati della China Passenger Car Association (Cpca) le immatricolazioni cumulative di autovetture nel periodo gennaio-aprile hanno raggiunto i 5,604 milioni di unità con un calo del 18,5% rispetto all'anno precedente. Cpca ha commentato che i dati del mercato di aprile riflettono un contesto complesso, caratterizzato da un indebolimento della domanda e da una divergenza strutturale sempre più marcata tra i segmenti identificati dai sistemi di propulsione e dalle categorie.

In particolare quest'anno il mercato è stato influenzato da diversi fattori interconnessi, tra cui gli adeguamenti agli incentivi fiscali per l'acquisto di veicoli a nuova energia (Nev), la scarsa fiducia dei consumatori e i prezzi del carburante persistentemente elevati rispetto al passato. In aprile un litro di benzina è arrivato a 8,5 yuan pari a circa 1,07 euro. Nei primi due mesi dell'anno - riferisce il sito Gasgoo.com - le vendite al dettaglio di veicoli a benzina sono diminuite di 740.000 unità su base annua, rappresentando il 40% della contrazione totale del volume di vendite al dettaglio di veicoli elettrificati. A marzo, le immatricolazioni di veicoli a benzina sono calate di ulteriori 345.000 unità, pari al 52% del calo complessivo delle vendite al dettaglio, mentre ad aprile si è registrato un ulteriore calo su base annua di 365.000 unità, pari all'84% della contrazione del mercato al dettaglio in quel mese.

Le rilevazioni della China Passenger Car Association evidenziano che per la prima volta ad aprile la Cina ha esportato più veicoli elettrici e ibridi plug-in che auto a benzina o diesel. Nel complesso ad aprile e esportazioni complessive hanno raggiunto 769 mila unità, di cui il 52,7% (406.000) costituite da modelli Nev, più del doppio rispetto allo stesso periodo del 2025.