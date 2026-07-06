Cina, dal primo gennaio 2027 finisce ciclo di incentivi per le auto Nev (ibride plug-in ed elettriche) dopo 15 anni

A partire dal primo gennaio 2027, la Cina eliminerà ufficialmente alcuni incentivi fiscali per i veicoli a basso consumo energetico e per alcuni mezzi commerciali a energia alternativa. Previsto inoltre un inasprimento delle norme tecniche su peso, efficienza, frenata rigenerativa e monitoraggio stato dell'auto. Questa decisione, annunciata congiuntamente dal ministero delle Finanze, dall'amministrazione statale delle Imposte e dal ministero dell'Industria e dell'Informatica cinesi, segna la fine di un ciclo di incentivi durato 15 anni e punta a ristabilire l'equità fiscale in un mercato ormai maturo. In particolare le auto ibride plug-in (Phev) e le elettriche con range extender (Erev) perderanno dal prossimi anno la totale esenzione fiscale e pagheranno la tassa in base alla cilindrata del motore termico a bordo.

Perdono l'esenzione anche i veicoli commerciali elettrici puri (Bev) e a cella di combustibile (Fcev) ed anche gli autobus e camion pesanti a batteria o a idrogeno. Secondo questa decisione ai veicoli a basso consumo energetico (i cosiddetti Ice efficienti): viene cancellata la riduzione del 50% della tassa precedentemente concessa. Le autorità sottolineano che le misure si applicano sia ai veicoli acquistati prima che dopo il primo gennaio 2027, in pratica tutto il circolante di nuova generazione. Rimangono comunque del tutto esentate dal bollo le auto passeggeri 100% elettriche (Bev) e a idrogeno (Fcev), poiché - spiegano le autorità - sono «prive di cilindrata su cui basare la tassazione». Oltre alle tasse, dal primo gennaio 2027 scattano nuovi rigidi standard industriali.

Entra in vigore il decreto del MIIT che impone limiti severi sul rapporto peso/autonomia dei veicoli a batteria (Bev). Le auto elettriche troppo pesanti o inefficienti saranno escluse dai cataloghi di vendita. Viene inoltre vietato il funzionamento predefinito One-Pedal per la frenata rigenerativa. Il conducente dovrà poter scegliere e attivare manualmente la funzione a ogni avvio. Inoltre i costruttori dovranno implementare in Cina un sistema nazionale obbligatorio per monitorare in tempo reale lo stato di salute (SoH) e la sicurezza dei sistemi di assistenza alla guida dei veicoli connessi.