Cina, entro il 2025 le auto completamente elettriche al 20% delle vendite. Nuovo piano per espandere industria veicoli green

PECHINO - La Cina oggi ha presentato un piano di sviluppo per la sua industria dei veicoli a nuova energia per il periodo 2021-2035 che punta ad accelerare la trasformazione del Paese in una potenza automobilistica. Il piano, pubblicato dal Consiglio di Stato, il governo cinese, elenca cinque compiti strategici: migliorare la capacità di innovazione tecnologica, costruire ecosistemi industriali di nuovo tipo, avanzare nell’integrazione e sviluppo industriale, perfezionare il sistema infrastrutturale, e approfondire l’apertura e la cooperazione.

Gli obiettivi specifici comprendono anche quello di portare il consumo di energia medio delle nuove autovetture completamente elettriche fino a 12 kWh / 100 km e a portare entro il 2025 al 20% la quota di veicoli a nuova energia tra le vendite complessive di nuovi veicoli. Secondo il piano è probabile che entro il 2035 le automobili esclusivamente elettriche diventino la voce principale tra le nuove vetture vendute, mentre quelle utilizzate nel trasporto pubblico saranno esclusivamente elettriche. La Cina, che vanta le maggiori scorte al mondo di veicoli a nuova energia, rappresenta il 55% delle vendite globali di veicoli a nuova energia.