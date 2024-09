Cina, da gennaio ad agosto +20,3% i punti ricarica per veicoli elettrici. Ora sono circa 11 milioni tra pubblici e privati

Secondo i dati dell'Electric Vehicle Charging Infrastructure Promotion Alliance (EVCIPA), l'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici in Cina ha continuato a crescere ad agosto. La Cina ha aggiunto 2,4 milioni di punti di ricarica per veicoli elettrici nel periodo gennaio-agosto, un aumento del 20,3% rispetto all'anno precedente. Ciò include 537.000 punti di ricarica pubblici e 1,86 milioni di punti di ricarica privati, che rappresentano rispettivamente un aumento annuo del 13% e del 23%.

La Cina ha un totale di quasi 11 milioni di punti di ricarica alla fine di agosto, in aumento del 53% rispetto all'anno precedente, secondo i dati EVPCIA. Ciò indica che in media c'e un punto di ricarica ogni 2,6 unita di veicoli elettrici. La produzione di veicoli a nuova energia (NEV) del paese ha totalizzato 7,008 milioni di unità tra gennaio e agosto, in crescita del 29% rispetto all'anno precedente, con vendite in aumento del 31% a 7,037 milioni nello stesso periodo, secondo i dati del settore. La penetrazione NEV è salita al 44,8% ad agosto dal 31,6% nell'intero anno 2023.