Cina, governo chiede al partito e alle unità amministrative di passare all'elettrico

La Cina ha chiesto alle unità amministrative a tutti i livelli e a varie istituzioni pubbliche, sia del settore centrale che statale, di assumere un ruolo guida nell'uso dei veicoli elettrici, in un momento in cui si prevede che le vendite totali di veicoli elettrici del Paese rimarranno robuste, mentre i prezzi interni del litio sono rimasti a livelli bassi. Fonti di mercato sentite da S&P Global Commodity Insights stanno monitorando attentamente se le recenti misure di stimolo per incrementare le vendite di veicoli elettrici riusciranno finalmente a far aumentare la domanda di sali di litio.

Secondo una dichiarazione rilasciata dalla National Government Offices Administration a fine ottobre, è stato chiesto alle unità amministrative a tutti i livelli, nonche alle istituzioni centrali del partito e dello Stato di dare priorita all'uso dei veicoli elettrici per gli affari pubblici e di mantenere una quota minima di veicoli elettrici nei veicoli ufficiali nuovi e aggiornati al 30% all'anno. Inoltre, il documento sottolinea che il prezzo delle auto ufficiali non dovrebbe superare i 180.000 yuan (25.206 dollari) per unità e si incoraggia anche l'installazione di punti di ricarica.

A luglio la Cina ha deciso di stanziare circa 300 miliardi di yuan (circa 42 miliardi di dollari) di obbligazioni del Tesoro speciali a lunghissima scadenza per potenziare il suo programma di permuta, che sosterrebbe la rottamazione e il rinnovo dei vecchi camion di servizio, aumenterebbe i sussidi per gli autobus urbani a energia nuova e la sostituzione delle batterie, nonche aumenterebbe i sussidi per la rottamazione e il rinnovo dei veicoli. Il sussidio fisso una tantum per i consumatori privati che rottamano autovetture che soddisfano gli standard sulle emissioni di Cina III o inferiori, o quelle NEV immatricolate prima del 30 aprile 2018, e stato raddoppiato, ricorda S&P.

Si prevede che le vendite di veicoli elettrici in Cina continueranno a crescere a ottobre, la tradizionale stagione di punta, grazie alle misure di stimolo per incrementare le vendite di veicoli, hanno affermato fonti del settore. Nel frattempo, le vendite totali di veicoli elettrici del paese potrebbero ammontare a quasi 12 milioni di unita nel 2024, piu di una previsione di 11,5 milioni di unita prodotte all'inizio di quest'anno, secondo la China Association of Automobile Manufacturers. Secondo i dati CAAM, a settembre le vendite di veicoli elettrici hanno superato quelle delle auto a benzina per il secondo mese consecutivo, raggiungendo il 51,8% del mercato interno cinese.