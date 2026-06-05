Cina, governo taglia ancora i prezzi di diesel e benzina. È la seconda volta dall'inizio della guerra con l'Iran

La Cina ridurrà da oggi i prezzi al dettaglio di benzina e diesel per la seconda volta dall'inizio della guerra con l'Iran. La Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme (Ndrc) ha annunciato un taglio di 525 yuan per tonnellata per la benzina e di 505 yuan per il diesel.

La misura è stata riportata anche dai media statali cinesi, che hanno sottolineato come il calo rifletta l'andamento recente dei prezzi internazionali del greggio e contribuisca a ridurre i costi di trasporto e logistica. I media cinesi hanno inoltre evidenziato la capacità del Paese di mantenere stabile l'approvvigionamento energetico grazie alla diversificazione delle fonti di importazione, alle riserve strategiche e alla crescente produzione domestica, mentre Pechino continua a intervenire sul mercato per attenuare l'impatto della volatilità internazionale sui consumatori.

Secondo il sito di Reuters, dall'inizio del conflitto i prezzi regolati dei carburanti erano comunque aumentati complessivamente di 1.590 yuan per tonnellata per la benzina e di 1.530 yuan per il diesel, nonostante il governo abbia limitato in due occasioni gli aumenti previsti dal meccanismo automatico di formazione dei prezzi per contenere l'impatto su famiglie e imprese. I dati citati dal sito di Reuters indicano inoltre che i consumi cinesi di benzina e diesel sono diminuiti rispettivamente del 16% ad aprile e del 13% a maggio su base annua, risentendo dei prezzi elevati e della crescente diffusione dei veicoli elettrici.