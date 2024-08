Cina, a luglio frenano le vendite dei veicoli elettrificati: -3% rispetto a giugno. Byd in testa con 340.799 unità

Le immatricolazioni di veicoli a nuova energia (NEV) in Cina sono nuovamente calate il mese scorso. Le vendite all'ingrosso di veicoli elettrici per passeggeri in Cina sono state stimate in 950.000 unita a luglio, +29% rispetto all'anno precedente ma -3% nei confronti di giugno, fa sapere la China Passenger Car Association (CPCA) in un rapporto. In Cina, i NEV includono veicoli elettrici a batteria (BEV), veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) e veicoli a celle a combustibile. Secondo la CPCA, luglio e stato il tradizionale periodo di bassa produzione, mentre la mancanza di domanda del mercato, le alte temperature, le inondazioni e le condizioni meteorologiche estreme in alcune zone hanno determinato una debole performance complessiva del mercato automobilistico. Tra le principali case automobilistiche, Byd e stato il marchio piu venduto a luglio, con 340.799 unita. Tesla Cina si e piazzata al secondo posto con 74.117 veicoli. Geely Auto si e piazzata terza con 59.051 veicoli.