Cina, a luglio più del 50% delle auto vendute sono ibride o elettriche

Secondo i dati pubblicati da un'associazione di categoria, i veicoli ibridi ed elettrici hanno rappresentato piu della meta di tutte le vendite di auto in Cina nel mese di luglio, una novita assoluta in questo mercato particolarmente competitivo. Il mese scorso sono stati venduti 945.000 modelli ibridi, con un aumento del 27,6% rispetto all'anno precedente, secondo i dati pubblicati dalla China Federation of Automobile Manufacturers (CPCA). Inoltre, secondo la CPCA, sono state acquistate 505.000 auto completamente elettriche (+0,9% su base annua) nel principale mercato automobilistico del mondo.

A luglio, questi modelli hanno rappresentato il 51,1% delle vendite totali in Cina, ha sottolineato la federazione. E la prima volta che la soglia del 50% viene superata su base mensile. Un anno fa, in questo periodo, la percentuale era del 36,1%. In Cina, negli ultimi anni sono emersi decine di marchi innovativi di veicoli elettrici locali, in concorrenza con i produttori stranieri che faticano ad adattarsi. La BYD e stata ancora una volta il campione indiscusso delle auto elettriche nel suo Paese (con quasi 246.000 auto vendute), ben prima dell'americana Tesla (piu di 74.000), che ha una gigantesca fabbrica a Shanghai. BYD, che vende le sue auto in una cinquantina di Paesi, tra cui l'Europa, e una delle tante case automobilistiche cinesi che stanno accelerando il passo all'estero.

Il gruppo ha superato Tesla come maggior venditore mondiale di questo tipo di veicoli nel quarto trimestre del 2023. Il mercato cinese dei veicoli elettrici si e espanso a rotta di collo negli ultimi anni, grazie soprattutto ai sussidi all'acquisto. Tuttavia, il rallentamento dell'economia, che sta deprimendo la spesa dei consumatori, ha portato negli ultimi mesi a una guerra dei prezzi tra i produttori, a scapito della loro redditivita.