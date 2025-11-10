Cina, mercato auto in frenata a ottobre: -0,8% a 2,27 milioni di veicoli. Esportazioni da record: +28% con 568mila auto

Le vendite di auto nuove in Cina si sono attestate a 2,27 milioni di unità nel mese di ottobre, in calo dello 0,8% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente e dello 0,1% rispetto a settembre. Lo comunica la China passenger car assocation(Cpca). A settembre la variazione annua era stata di +6,6%, in accelerazione rispetto al +4,9% di agosto.

Il calo - sottolinea l'associazione - conferma lo scarso interesse delle generazioni più giovani ad acquistare un'auto come dimostra il fatto che la gran parte delle transazioni di ottobre riguarda la sostituzione del veicolo piuttosto che l'ingresso di nuovi acquirenti.

Vivace invece la domanda estera con le esportazioni che toccano un nuovo record: +28% a ottobre con 568mila auto tra cui spicca la richiesta per elettriche e ibride che raddoppiano rispetto a un anno fa (251mila veicoli venduti). Sul mercato interno invece le vendite di vetture della categoria 'nuova energia', che include elettriche e ibride, sono cresciute meno del previsto (+7,3% a 1,3 milioni di unità). In calo del 9,9% Tesla con 61497 veicoli venduti. La Cpca si aspetta che il mese di novembre possa beneficiare di una maggiore domanda di auto nelle aree rurali e di una spinta delle promozioni di fine anno. Dovrebbe rimanere forte l'export.