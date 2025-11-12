Cina, mercato auto in lieve calo a ottobre: vendite a -0,8% (circa 2,24 milioni di unità)

Il mercato automobilistico cinese attraversa una fase di moderato rallentamento: le vendite al dettaglio di veicoli passeggeri nel mese di ottobre hanno segnato un calo dello 0,8% su base annua (circa 2,24 milioni di unità), interrompendo una serie di mesi in cui la crescita era costante. I dati sono stati diffusi dalla China Passenger Car Association (CPCA).

Il declino è attribuibile principalmente alla riduzione o abolizione di incentivi statali all’acquisto e al rinnovo del parco auto e a una concorrenza sempre più forte tra marchi, in particolare nel settore dei veicoli a nuova energia. Nonostante il rallentamento delle vendite domestiche, secondo quanto riporta il sito interautonews.com, il comparto non mostra segni di implosione: le produzioni e le esportazioni continuano a crescere, indicando che la Cina non è “in crisi” ma sta entrando in una fase di maturazione del mercato. I marchi locali mostrano una buona tenuta, mentre le joint venture straniere e i marchi di lusso risultano maggiormente sotto pressione.

Il contesto macroeconomico e le politiche di incentivo meno aggressive suggeriscono che il mercato cinese delle auto potrebbe entrare in una nuova fase di stabilizzazione, con margini di crescita inferiori a quelli recentemente registrati, ma ancora su livelli elevati.