Cina, mercato auto interno previsto sotto i 19 milioni nel 2026, vendite al minimo dal 2014. Nei primi 10 mesi -22,3%

Le vendite domestiche di autovetture in Cina potrebbero scendere sotto i 19 milioni di unità nel 2026, per la prima volta dal 2014, in un mercato condizionato dalla debolezza della domanda interna e sempre più dipendente dalle esportazioni. Lo ha dichiarato Chen Shihua, vicesegretario generale dell'Associazione cinese dei costruttori automobilistici (Caam), durante una conferenza stampa, secondo quanto riportato dal quotidiano economico cinese National Business Daily. Nei primi dieci mesi dell'anno, le vendite al dettaglio di autovetture sul mercato interno sono diminuite del 22,3% su base annua, a 14,978 milioni di unità, secondo i dati della China Passenger Car Association (Cpca), riportati da Caixin.

In ottobre il calo è stato del 27,1%, con 1,643 milioni di vetture vendute, mentre le esportazioni di autovetture hanno raggiunto 928.000 unità, in crescita del 68,5%. I dati diffusi oggi dalla Caam mostrano che le vendite complessive di veicoli, inclusi quelli commerciali, sono diminuite del 9,2% in ottobre, a 3,016 milioni di unità. Nei primi dieci mesi le vendite hanno raggiunto 26,286 milioni, in calo del 5,1%. Le esportazioni complessive sono invece continuate a crescere, raggiungendo 9,271 milioni di veicoli nel periodo, con un aumento del 65,1%. Resta positivo l'andamento dei veicoli a nuova energia (elettrici e ibridi plug-in): in ottobre le vendite sono aumentate del 13,1% a 1,94 milioni di unità, pari al 64,3% del totale dei nuovi veicoli venduti. Nei primi dieci mesi la crescita è stata dell'11,3%, a 14,411 milioni.