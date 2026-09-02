Cina, per l'industria auto scendono le vendite interne (-4,1%) ma è boom di esportazioni (+54%)

L'industria automobilistica cinese, a fronte di un andamento rallentato delle vendite interne (-4,1% nei primi sette mesi, che sono gli ultimi dati disponibili) sta vivendo una fase di forte incremento delle esportazioni che gennaio a luglio, le esportazioni cumulative hanno raggiunto 6,41 milioni di unità, con un balzo del 54%. A trainare questo andamento è stata al primo posto la Russia che ha visto crescere le importazioni dalla Cina del 136% raggiungendo nei primi sette mesi dell'anno 542.900 unità. il Brasile è balzato al secondo posto con 427.700 unità (+144%) e terzo il Regno Unito con 320.500 unità (+ 91%).

Anche mercati come l'Australia e il Belgio hanno mantenuto alti tassi di crescita. In dettaglio i dati della China Passenger Car Association (Cpca) che sono riportati da Gasgoo.com mostrano che le esportazioni di luglio hanno raggiunto 1,09 milioni, con un'impennata del 57% su base annua. Da gennaio a luglio, le esportazioni cumulative hanno raggiunto 6,41 milioni, con un balzo del 54%. Come da molto tempi I modelli elettrici (anche con range extender) e gli ibridi plug-in - che in Cina sono classificati come 'a nuova energia' (Nev) - sono stati i protagonisti. Le esportazioni cumulative di Nev nei primi sette mesi sono salite a 2,96 milioni, con un aumento del 72% rispetto all'anno precedente.

Prendendo in considerazione il solo mese di luglio, le statistiche evidenziano che i veicoli elettrici a batteria hanno rappresentato il 32% delle esportazioni, mentre gli ibridi plug-in il 18%. Nello stesso mese la quota dei veicoli tradizionali con motore a combustione interna è già scesa al 35% Al contrario, i dati del Ministero dell'Industria e dell'Informatica cinese evidenzlano che la produzione e le vendite interne per il primo semestre del 2026 si sono attestate rispettivamente a 14,993 milioni e 15,017 milioni, in calo dunque del 4% e del 4,1%.