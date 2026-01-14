Cina, produzione (+10,4%) e vendite (+9,4%) auto raggiungono nuovi record nel 2025. Entrambe superano quota 34 mln

La produzione e le vendite di automobili in Cina hanno entrambe superato i 34 milioni di unità lo scorso anno, stabilendo un nuovo record, secondo i dati del settore pubblicati oggi. La produzione totale di automobili ha raggiunto i 34,531 milioni di unità nel 2025, in aumento del 10,4% rispetto al livello del 2024, mentre le vendite sono aumentate del 9,4% su base annua, raggiungendo i 34,4 milioni di unità, secondo la China Association of Automobile Manufacturers (Caam). La produzione e le vendite di automobili in Cina sono rimaste al primo posto a livello mondiale per 17 anni consecutivi, ha osservato l'associazione.

La produzione e le vendite di automobili sono rimaste al di sopra dei 30 milioni di unità per tre anni consecutivi. I veicoli alimentati a nuove energie (Nev) hanno accelerato la loro crescita, con una produzione e vendite che hanno raggiunto rispettivamente 16,626 milioni e 16,49 milioni di unità, registrando rispettivamente un aumento del 29% e del 28,2% su base annua e mantenendo la prima posizione a livello mondiale per 11 anni consecutivi, ha confermato il Caam.