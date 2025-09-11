Cina: produzione auto +13% ad agosto a 2,82 mln di unità. Mercato in aumento del 16,4% a 2,86 milioni

Il mercato automobilistico cinese ha mantenuto una costante espansione ad agosto, con aumenti a due cifre sia nella produzione che nelle vendite, secondo i dati pubblicati oggi dall'Associazione cinese dei produttori di automobili (Caam). La produzione automobilistica del Paese ha raggiunto circa 2,82 milioni di unità il mese scorso, con un aumento del 13% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre le vendite di auto si sono attestate a quasi 2,86 milioni di unità, con un aumento del 16,4% su base annua. Il mercato automobilistico cinese ha mantenuto una costante espansione ad agosto, con aumenti a due cifre sia nella produzione che nelle vendite, secondo i dati pubblicati oggi dall'Associazione cinese dei produttori di automobili (Caam). La produzione automobilistica del Paese ha raggiunto circa 2,82 milioni di unità il mese scorso, con un aumento del 13% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre le vendite di auto si sono attestate a quasi 2,86 milioni di unità, con un aumento del 16,4% su base annua. Le vendite di auto sul mercato interno sono aumentate del 15,6% su base annua, raggiungendo circa 2,25 milioni di unità, mentre le vendite interne di veicoli a carburante tradizionale sono aumentate del 12,9%, segnando il terzo mese consecutivo di crescita.

Le politiche a favore dei consumi e un solido programma di lanci di nuovi modelli hanno sostenuto la costante dinamica di crescita, con sforzi più ampi per spingere le case automobilistiche a mantenere una concorrenza leale, secondo l'associazione. Da gennaio ad agosto, le vendite totali di auto Secondo il Caam, le vendite si sono attestate a circa 21,13 milioni di unità, in crescita del 12,6% su base annua, con un'accelerazione delle vendite di 0,6 punti percentuali rispetto al periodo gennaio-luglio. In particolare, la produzione di veicoli a nuova energia è aumentata del 37,3% su base annua durante il periodo, raggiungendo circa 9,63 milioni di unità, mentre le vendite sono aumentate del 36,7%, raggiungendo 9,62 milioni di unità., mentre le vendite interne di veicoli a carburante tradizionale sono aumentate del 12,9%, segnando il terzo mese consecutivo di crescita.